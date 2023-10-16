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شؤون فلسطينية

مشعل: لا حديث حالياً عن وقف حقيقي لإطلاق النار وهذا مطلبنا

مشعل: لا حديث حالياً عن وقف حقيقي لإطلاق النار وهذا مطلبنا
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، اليوم الاثنين، إنه لا حديث حقيقي حالياً عن وقف لإطلاق النار، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مشعل في تصريحات لـ(التلفزيون العربي) أن "المقاومة درست كل السيناريوهات منها الزحف العسكري المتوقع، وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها العدو شعار القضاء على حماس، ولا مستقبل لإسرائيل ولا لمشروعها الاستيطاني".

وأوضح مشعل أن "مطلبنا كبير، الحرية والتحرر والتخلص من الاحتلال، لم يعد هناك أفق إلّا المقاومة"، مشيراً إلى أن "طوفان الأقصى" زلزل إسرائيل كما لم يزلزلها من قبل.

حول الأسرى الإسرائيليين

وفيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين في غزة، قال مشعل إن "هناك فرق بين الأسرى من الجنود الصهاينة خلال المعركة والمدنيين ومزدوجي الجنسية"، كاشفاً أن "هناك من بين الأسرى جنود من رتب عسكرية عالية من فرقة غزة".

ولفت رئيس حركة حماس في الخارج إلى أن إسرائيل تتكهن بأعداد الأسرى، مؤكداً أن المقاومة لديها ما يكفي للتبادل وإخراج الأسرى.

وتابع مشعل أن "قيادة الحركة ستعالج ملف الأسرى بمسؤولي، وهناك عدد من الأسرى المدنيين تحاول قيادة المقاومة جمعه لكن شدة القصف تحول دون إحصائهم".

وبيّن أن "المقاومة تتقصد مواجهة الجند الإسرائيلي المدجج بالسلاح، ولا تتقصد مواجهة المدني  العسكريون الأسرى لهم حسابات، والمدني والجنسيات الأخرى لها حسابات أخرى". 

وأكد مشعل أننا "سنهزم الاحتلال مع أي زحف بري على قطاع غزة"،  مشدداً على أن "شعبنا في غزة لن يخرج من أرضه ومتجذر في وطنه، والتهجير فيه ضرر بأمن مصر القومي".

وقال مشعل إنه "مطلوب حراك سياسي ودبلوماسي من أجل إدانة المجازر الإسرائيلية وإيقاف العدوان"، مشيراً إلى أن نتنياهو يرتكب جرائم حرب، وليس بعيدًا عن ذهنه ما جرى في أكتوبر 1973



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