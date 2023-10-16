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دولي

إعلام إسرائيلي: ضغوط أميركية للتوصل إلى صفقة معينة في ملف الأسرى والمفقودين

إعلام إسرائيلي: ضغوط أميركية للتوصل إلى صفقة معينة في ملف الأسرى والمفقودين
لحظة أسر مقاومو القسام لجندي إسرائيلي على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن هناك ضغوطاً أميركية للتوصل إلى صفقة معينة في ملف الأسرى والمفقودين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة.

وبحسب القناة، فإن "هناك حديثاً مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول أهمية القضية الإنسانية في غزة، وهذا ما يفسر وصول بايدن إلى المنطقة بالفعل يوم الأربعاء المقبل".

وأضافت: "يدعو كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى أن تكون جميع المساعدات الإنسانية مشروطة بالنشاط المتعلق بالأسرى والمفقودين".

وختمت القناة الإسرائيلية بالقول: "ليس من الواضح ما إذا كانت (حماس) مستعدة للاستجابة لمطلبهم في هذا الشأن، أو ما إذا كانت ستستمر في المطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين".

وكانت عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اقتحمت بآلاف المقاومين، إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة، يوم السبت، 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقتلت مئات الجنود الإسرائيلين، وأسرت قرابة 150 جندياً، واستولت على معدات عسكرية في المواقع المنتشرة داخل الغلاف، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة، والتي جاءت رداً على اعتداء الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه.





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