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شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبوتين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبوتين
الرئيس محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
 تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيا من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وقدم الرئيس عباس "التعازي للرئيس بوتين، ولعائلات الضحايا الروس الذين قتلوا خلال التصعيد الجاري في قطاع غزة، وثمن مواقف روسيا الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ولسلام شامل وعادل في الشرق الاوسط مستند لقرارات الشرعية الدولية".

وجدد الرئيس عباس "التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات، والتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وخلق ممرات آمنة لإدخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد الرئيس عباس، على ضرورة منع محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك يعتبر بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني كما حدث في العام 1948.

وأكد "رفض قتل المدنيين من الجانبين، وأهمية إطلاق سراح المدنيين والأسرى المعتقلين من الجانبين"، مجدداً التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق الأهداف الوطنية.

وأضاف الرئيس عباس، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، أعرب الرئيس بوتين، عن تعازيه بالضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، مجدداً تأكيده أهمية وقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية وعدم تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.

وأكد الرئيس بوتين، موقف روسيا بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

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