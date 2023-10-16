شاهد: هروب أعضاء كنيست الإسرائيلي عقب رشقات صاروخية من غزة تجاه القدس













رام الله - دنيا الوطنأجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة، اليوم الاثنين، النواب والوزراء الإسرائيليين على إخلاء مبنى (كنيست) في القدس المحتلة، خلال جلسة لمناقشة الحرب على القطاع، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأظهرت مقاطع الفيديو، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، النواب والوزراء وهم يهرولون نحو الملاجئ وسط دوي صفارات الإنذار.بدورها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت القدس المحتلة وتل أبيب برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة، وذلك في اليوم العاشر من معركة "طوفان الأقصى".فيما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية بتأجيل اجتماع الطاقم الوزاري المصغر (كابنيت) عقب انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب مرتين.