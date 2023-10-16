مباشر | تغطية مستمرة للعدوان على غزة

دولي

روسيا: هناك احتمال أن يتحول الصراع في فلسطين إلى حرب إقليمية

روسيا: هناك احتمال أن يتحول الصراع في فلسطين إلى حرب إقليمية
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إن هناك احتمالاً أن يتحول الصراع في فلسطين إلى حرب إقليمية.

وأضاف الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في حديث مع زعماء دول الشرق الأوسط أن ركود عملية التسوية هو سبب التصعيد في فلسطين.

وأشار البيان إلى أن بوتين طلب من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي المساعدة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم العاشر على التوالي، والذي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 2808 مواطناً، وإصابة أكثر من 10000، بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية، إطلاقها رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة، وأسدود وسديروت وتل أبيب ومحيطها، ومطار (بن غريون)، كذلك تخوض اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال في الغلاف، وذلك رداً على العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه.


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