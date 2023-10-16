قطاع غزة: 371 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 371 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية التي قصف منازلها فوق رؤوس قاطنيها دون سابق إنذار أو تحذير، نتج عنها 1981 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء.وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فقد "تفاوت عدد الشهداء في هذه المجازر، بين ثلاثة شهداء في أقل المجازر عدداً مثل عائلات رضوان وأبو الريش وعلوان، و42 شهيد في مجزرة عائلة النجار، وبعض هذه العائلات قد مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني، مثلما حدث مع أسر من عائلات: شهاب والنجار والمقارنة ونوفل والدلو".وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن العدد الكبير من المجازر في هذه الفترة القليلة زمنياً يظهر مدى وحشيّة وإجرام الاحتلال (الإسرائيلي) وشدة القصف الذي استهدف أحياء سكنية بالكامل، ويكشف سوءة المجتمع الدولي الذي وقف صامتا أمام هذه المجازر للمدنيين العزل الأبرياء.