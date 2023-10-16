الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنن، إن قطاع غزة، يعاني من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.وأكدت وزارة الداخلية، بأن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة.وشددت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن ذلك "ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".وكان رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أكد بأن "ما تبقّى من مصادر مياه في قطاع غزة هو الحد الأدنى الموصى به عالميا للبقاء على قيد الحياة".