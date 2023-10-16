مباشر | تغطية مستمرة للعدوان على غزة

شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنن، إن قطاع غزة، يعاني من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الداخلية، بأن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة.

وشددت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن ذلك "ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".

وكان رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أكد بأن "ما تبقّى من مصادر مياه في قطاع غزة هو الحد الأدنى الموصى به عالميا للبقاء على قيد الحياة".

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

نقابة الصحفيين: استشهاد 11 صحفياً واستهداف 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان

نقابة الصحفيين: استشهاد 11 صحفياً واستهداف 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان

&quot;الخارجية&quot; تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي

"الخارجية" تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي

الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض

الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض

تضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح لخروج الجاليات الأجنبية وإدخال المساعدات للقطاع

تضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح لخروج الجاليات الأجنبية وإدخال المساعدات للقطاع

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

رويترز: وقف مؤقت لإطلاق النار &quot;جنوبي غزة&quot; يبدأ الساعة التاسعة صباحاً

رويترز: وقف مؤقت لإطلاق النار "جنوبي غزة" يبدأ الساعة التاسعة صباحاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

وزير الخارجية الأمريكي: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وغزة

وزير الخارجية الأمريكي: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وغزة

سرايا القدس: نؤكد على ثباتنا أمام جرائم الاحتلال ولا خيار لنا سوى النصر

سرايا القدس: نؤكد على ثباتنا أمام جرائم الاحتلال ولا خيار لنا سوى النصر

جراء العدوان الهمجي للاحتلال.. &quot;هنية&quot; ينعى رئيس اتحاد كرة الطاولة بعد استشهاده وعائلته

جراء العدوان الهمجي للاحتلال.. "هنية" ينعى رئيس اتحاد كرة الطاولة بعد استشهاده وعائلته

غنيم:ما تبقّى من مصادر مياه بالقطاع الحد الأدنى المُوصى به للبقاء على قيد الحياة

غنيم:ما تبقّى من مصادر مياه بالقطاع الحد الأدنى المُوصى به للبقاء على قيد الحياة

وزير جيش الاحتلال: هذه الحرب ستُغير الوضع إلى الأبد

وزير جيش الاحتلال: هذه الحرب ستُغير الوضع إلى الأبد

غزة: الصحة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

غزة: الصحة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

رام الله: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعاً بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي

رام الله: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعاً بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

حزب الله يتبنى قصف خمسة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

حزب الله يتبنى قصف خمسة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

مصر تضع شرطاً لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع عن طريق معبر رفح

مصر تضع شرطاً لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع عن طريق معبر رفح

الرئيس التونسي: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله ونحذر من شرق أوسط جديد بالمنطقة

الرئيس التونسي: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله ونحذر من شرق أوسط جديد بالمنطقة