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شؤون فلسطينية

"الخارجية" تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي

"الخارجية" تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي
طفل فلسطيني قتل في ولاية إلينوي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات "جريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد" وأدت إلى وفاة طفل فلسطيني (ست سنوات) وإصابة والدته بجروح خطيرة جراء عشرات الطعنات التي وجهها لهم في ولاية "الينوي" الأمريكية.

كما أدانت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حملات التحريض والاعتداءات والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول.

وتنظر "الخارجية" بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات هذه الحملات، وأهدافها الرامية لتشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة، وتطالب الدول كافة بمواجهتها ومعاقبة مروجيها ومن يقف خلفهم.

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