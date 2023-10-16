الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض





جاء ذلك ف اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة.



وأضافت بأن ذلك سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل جثث الشهداء.











رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة.