الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض
حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة.
جاء ذلك ف اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة.
وأضافت بأن ذلك سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل جثث الشهداء.
وأضافت بأن ذلك سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل جثث الشهداء.
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