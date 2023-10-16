تضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح لخروج الجاليات الأجنبية وإدخال المساعدات للقطاع

رام الله - دنيا الوطنتضاربت الأنباء صباح اليوم الاثنين، بشأن فتح معبر رفح البري أمام الجاليات الأجنبية لمغادرة القطاع، بالإضاف إلى إدخال المساعدات الإنسانية.وصباح اليوم، نقلت وكالة (رويترز) عن مصدرين مصريين أمنيين قولهما، بأنه تم التوصل لاتفاق مصري إسرائيلي أمريكي، على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة، يبدأ الساعة التاسعة صباحاً.كما نقلت الوكالة ذاتها عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا اتفاق على هدنة حاليا أو إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة مقابل إخراج الأجانبوقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، اتفقت على أن يكون معبر رفح مفتوحاً حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.في السياق، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، بأنهم لم يتلقوا حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم.وأضاف في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "كل ما يتم تداوله بالخصوص منسوبا لوسائل إعلام إسرائيلية".