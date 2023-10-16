مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، اتفقت على أن يكون معبر رفح مفتوحاً حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.



في السياق، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، بأنهم لم يتلقوا حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم.



وأضاف في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "كل ما يتم تداوله بالخصوص منسوبا لوسائل إعلام إسرائيلية".



وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن مصدرين مصريين أمنيين قولهما، بأنه تم التوصل لاتفاق مصري إسرائيلي أمريكي، على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة، يبدأ الساعة التاسعة صباحاً.



رام الله - دنيا الوطن