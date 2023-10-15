وزير الخارجية الأمريكي: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وغزة





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أنه سيعاد فتح معبر رفح البري بين مصر وغزة.وقال بلينكن، والذي يزور القاهرة ضمن جولة إقليمية، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" إنه واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى القطاع.وأضاف في تصريحات صحفية "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها".وكان الاحتلال الإسرائيلي والذي يواصل عدوانه على القطاع لليوم التاسع على التوالي، قد استهدف معبر رفح، وأعاق خروج أو دخول السكان من خلاله، كذلك فرض حصاراً شاملاً على القطاع، ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية، وكذلك منع إمدادات المياه والكهرباء والمحروقات.كما خلّف العدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من 2500 شهيد ونحو 11 آلف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ودمر الاحتلال عشرات الأبراج والبنى التحتية، وأحياء بأكملها، وأباد عشرات العائلات.