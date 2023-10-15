جراء العدوان الهمجي للاحتلال.. "هنية" ينعى رئيس اتحاد كرة الطاولة بعد استشهاده وعائلته

رام الله - دنيا الوطننعى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، الذي استشهد مع عائلته، اليوم الأحد، جراء العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ ٨ أيام.وتقدم هنية بالتعازي لعائلة الدلو وللأسرة الرياضية واتحاد كرة الطاولة، وأكد أن مسيرة الشهيد وجهوده التي قدمها في خدمة الرياضة كانت مثالا في الإخلاص والمتابعة الدائمة والحرص على تطوير الأداء في كل المواقع التي عمل فيها ومنها المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم سابقا ونادي المجمع الإسلامي وكرئيس لاتحاد كرة الطاولة حتى استشهاده.وأوضح هنية أن جرائم الاحتلال التي تحاول النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني لن تنجح في ثني الفلسطينيين عن سعيهم للحرية ودحر الاحتلال مهما بلغت التحديات.وأضاف أن العشرات من الشهداء الحركة الرياضية انضموا لقوافل شهداء فلسطين جراء العدوان والقتل المتعمد والاستهداف للمدنيين والمنازل وكل المواقع المدنية، وقال هنية المجازر التي ترتكب على مرأى العالم تكشف حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وتتطلب موقفا حازما وتدخلا عاجلا من كل المؤسسات الدولية والدول العربية لوقف هذه الجريمة الإنسانية.