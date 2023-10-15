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شؤون فلسطينية

غزة: الصحة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

غزة: الصحة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، نداء استغاثة عاجل لدول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات لانقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي في مستشفيات قطاع غزة التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وجريح.

وكانت الوزارة أعلنت استشهاد المسعف المتطوع أحمد عبد الرحمن، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الأول، خلال عمله في إخلاء مصابين قرب دوار الكويت في غزة.

وأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، باستشهاد 2329 مواطناً، وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة، بعد ثمانية أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إن المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودعت الوزارة في بيان لها، المواطنين الى التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم فوراً.

وأكدت بأن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في اخلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات.

وتابعت: بأن 70% من سكان منطقتي غزة وشمال غزة يحرمون من الخدمات الصحية للاجئين بعد إخلاء (أونروا) لمراكزها وتوقف خدماتها.

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