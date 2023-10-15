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شؤون فلسطينية

رام الله: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعاً بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي

رام الله: فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعاً بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد اجتماعا، حيث استعرضت فيه تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة برا وبحرا وجوا، مترافقا مع اعتداءات المستوطنين على كافة المدن والقرى والبلدات والمخيمات في جميع انحاء الضفة الغربية، كما تم استعراض المحاولات الاسرائيلية لتهجير شعبنا في شمال قطاع غزة الى ما وراء جنوب وادي غزة، في محاولة لاجبارهم على مغادرة القطاع بكامله الى الاراضي المصرية بسيناء.

وقد عبرت الفصائل وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن اعتزازها بصمود اهلنا بقطاع غزة رغم الجرائم الوحشية التي ارتكبهتا قوات الاحتلال الاسرائيلية بتدمير المباني والمؤسسات وحتى الصحية منها والمنازل، وقطع الكهرباء والماء والغذاء عنهم وضرب المستشفيات ومراكز الايواء بصورة قذرة، تذكر العالم بما حصل في الحرب العاليمة الثانية. 

كما حيت الفصائل ابناء شعبنا وهم يتصدون لقطعان المستوطنين المسلحين لحماية منازلهم ومزارعهم مؤكدين على ضرورة تعزيز وتنظيم لجان الحماية والحراسة في كافة المناطق.

ودعت الفصائل في اجتماعها كافة الدول العربية الى توحيد موقفها مع الموقف الفلسطيني وممارسة كل الضغوط لوقف المجزرة والجرائم الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والضغط على الامم المتحدة والمجتمع الدولي من اجل ممارسة مهامه وفق القانون الدولي والانساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والعمل على اتفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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