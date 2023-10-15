قيادي فلسطيني يُعلق على قرارات مجلس الأمن القومى المصري





وكانت الرئاسة المصرية أفادت اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في البلاد، بشأن التصعيد العسكري في غزة.



وأكد مجلس الأمن القومي المصري، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مشيراً إلى أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".



وأكد رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، فيما تم توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وفق بيان للرئاسة المصرية.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع قرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك ليس فقط على مستقبل القضية الفلسطينية بل محاولة لتصفيتها أيضاً على حساب دول الجوار خاصة مصر والأردن، و"نحن على ثقة بأن مصر بإمكانها أن تشكل قاطرة التصدي لإسقاط هذه المؤامرة".