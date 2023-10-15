السيسي يترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي المصري بشأن التصعيد في القطاع





وأكد رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.



ووجهت الرئاسة المصرية، الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، في البلاد، بشأن التصعيد العسكري في غزة.وأكد مجلس الأمن القومي المصري، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مشيراً إلى أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".