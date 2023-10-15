الصحة: استشهاد 2329 مواطناً.. والمستشفيات باتت تلفظ أنفاسها ودعوات للتبرع بالدم فوراً

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، باستشهاد 2329 مواطناً، وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة، بعد ثمانية أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وقالت وزارة الصحة، إن المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



ودعت الوزارة في بيان لها، المواطنين الى التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم فوراً.

وأكدت بأن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في اخلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات.

وتابعت: بأن 70% من سكان منطقتي غزة وشمال غزة يحرمون من الخدمات الصحية للاجئين بعد إخلاء (أونروا) لمراكزها وتوقف خدماتها.





رام الله - دنيا الوطن