بلدية غزة: قصف الاحتلال يلحق أضراراً بالغة بمحطة المنارة للصرف الصحي

أكدت بلدية غزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي الحق أضراراً بالغة في محطة الصرف الصحي رقم 5 "البقارة" في منطقة المنارة شمال غرب المدينة.





وأوضحت البلدية في بيان لها، أن المحطة تخدم نحو 180 ألف نسمة في شمال غرب المدينة وأنها تبذل جهوداً لإعادة تشغليها بشكل مؤقت وعاجل لمنع حدوث كارثة صحية وبيئية في المنطقة.





وكانت بلدية غزة قد حذرت من أن كارثة صحية وبيئية وصحية باتت وشيكة نتيجة تسرب نحو 30 ألف كوب من المياه العادمة للبحر بسبب توقف وتضرر محطات للصرف الصحي من أصل 8 وتوقف محطة المعالجة جنوب المدينة.

رام الله - دنيا الوطن