صحفي إسرائيلي: الحرب في الشمال بدأت فعلياً



وكانت (القناة 14) الإسرائيلة، أفادت بأن قذيقة مضادة للدروع أطلقت مرة أخرى على دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية.



وقرر جيش الاحتلال إنشاء منطقة عزل تمتد مسافة أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية.



بدوره قال (حزب الله) في بيان له:‏ "في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحفيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‌‏15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".‏





رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، هاليل روزين، من (القناة 14)، إن "الحرب في الشمال قد بدأت فعلياً".وأوضح أنه يتم تبادل إطلاق النار يومياً مع سقوط العديد من المصابين الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه كما أن حزب الله هو من بادر وهاجم وأصاب هناك".وتابع: "إذا لم يستيقظ الجيش الإسرائيلي ويسحق عدونا الأكبر والأخطر هناك فقد يؤدي ذلك إلى كارثة أخرى".وقُتل إسرائيلي صباح اليوم الأحد، وهو الخامس الذي يقتل بنيران حزب الله خلال أقل من أسبوع على الحدود اللبنانية.