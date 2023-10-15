بعد شكره للقسام والسرايا.. مصدر مسؤول: تصريحات عباس زكي لا تمثل إلا نفسه

وكان زكي أعرب في مقابلة لقناة (الميادين)، عن شكره لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "الذي استعد لـ 7 تشرين الأول/ أكتوبر".





كما شكر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أنهم "يعلمون كيف يكملون ويحصلون على فك الحصار وانسحاب الاحتلال من الضفة الغربية".











رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر مسؤول قوله، إن التصريحات التي أدلى بها، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، "لا تمثل إلا نفسه، ولا تعبر عن موقف الحركة أو سياسة منظمة التحرير الفلسطينية".