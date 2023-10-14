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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي
الرئيس محمود عباس ونظيره الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أن السلام والأمن في منطقتنا يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف، وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة .


وشدد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي، على "ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ودعا  إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد الرئيس عباس رفضه "الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين"، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على "نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال".

وقدم الرئيس عباس الشكر للرئيس بايدن على اهتمامة ودوره وجهود إدارته في السعي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا بأن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعبنا في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

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