المقاومة تقصف برشقات صاروخية عسقلان وسديروت وأسدود وبئر السبع وتل أبيب ومحيطها



وأعلنت كل من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس، في بيانات مقتضبة، قصف عسقلان وأسدود وتل أبيب وبئر السبع و(مطار بن غريون)، برشقات صاورخية مكثفة، رداً على استهداف المدنين وارتكاب عشرات المجازر، وضمن عملية "طوفان الأقصى".



يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه الاحتلال عدوانه لليوم الثامن على التوالي، مخلفاً أكثر من 2300 شهيد، وآلاف الإصابات غالبيتهم من الأطفال، فيما بلغ عدد النازحين قرابة 400 ألف نازح في 159 مركز إيواء منها 60 مركز بغزة والشمال.



كما يواصل الاحتلال ارتكاب مئات المجازر بحق العائلات الآمنة في بيوتها، ويمنع من إدخال السماعدات الطبية والإنسانية العاجلة للقطاع.



فيما تخوض المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، اشتباكات مسلحة، وعمليات قتل وأسر لجنود إسرائيليين، منذ صباح السبت الماضي، ضمن العملية التي أطلقتها، رداً اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى، والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والضفة، وعلى الأسرى في السجون.







رام الله - دنيا الوطنقصفت المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، عسقلان وأسدود وبئر السبع، وتل أبيب ومحيطها، برشقات صاروخية، رداً على ارتكاب الاحتلال عشرات المجازر في القطاع.