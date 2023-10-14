فيديو.. القسام تُحذر القوات البرية الإسرائيلية: "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة"

رام الله - دنيا الوطنوجهت كتائب عز الدين القسام، مساء اليوم السبت، رسالة إلى القوات البرية الإسرائيلية والتي تستعد للدخول إلى قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال.ونشرت كتائب القسام رسالة مرفقة بالفيديو: "رسالة إلى القوات البرية.. هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم، استعداده لشن هجوم بري على قطاع غزة بموازاة توسيع عدوانه من البحر والجو.وقال الجيش في بيان له، إن قواته "تستعد وبدعم جهد لوجستي مكثف واستكمال تعبئة الاحتياط لمئات الآلاف من الجنود، لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية التي تشمل هجوماً متكاملاً ومنسقاً من الجو والبحر والبر".يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه الاحتلال عدوانه لليوم الثامن على التوالي، مخلفاً أكثر من 2300 شهيد، وآلاف الإصابات غالبيتهم من الأطفال، فيما بلغ عدد النازحين قرابة 400 ألف نازح في 159 مركز إيواء منها 60 مركز بغزة والشمال.كما يواصل الاحتلال ارتكاب مئات المجازر بحق العائلات الآمنة في بيوتها، ويمنع من إدخال السماعدات الطبية والإنسانية العاجلة للقطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية معاركها في غلاف غزة، وقتل وأسر جنود إسرائيليين، كذلك إطلاق مئات الصواريخ تجاه عسقلان وسديروت وأسدود وتل أبيب وبئر السبع ومطار (بن غريون)، رداً على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات والشعب الفلسطيني.