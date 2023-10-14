جيش الاحتلال: 279 جندياً قتلوا في الحرب.. و126 أسيراً بقطاع غزة



وتواصل كتائب القسام إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية وضمن معركة"طوفان الأقصى"، استهداف تحشدات الاحتلال في غلاف غزة، والاشتباك مع الجنود داخل مستوطنات الغلاف، كذلك قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت ومطار بن غريون بمئات الصواريخ، رداً على عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.











أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن 279 جندياً قتلوا خلال معركة "طوفان الأقصى" التي بدأتها كتائب عز الدين القسام قبل ثمانية أيام، إضافة إلى 126 أسيراً في قطاع غزة.يأتي ذلك بعد إعلانه مقتل 14 جديداً من جنوده منذ بدء المعركة، بينهم ضابط من قوات الاحتياط قتل بـ"نيران صديقة" خلال مواجهات اندلعت قرب قلقيلية في الضفة الغربية.