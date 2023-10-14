جيش الاحتلال يعلن استعداده لشن هجوم بري وتوسيع عدوانه البحري والجوي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، استعداده لشن هجوم بري على قطاع غزة بموازاة توسيع عدوانه من البحر والجو.وقال الجيش في بيان له، إن قواته "تستعد وبدعم جهد لوجستي مكثف واستكمال تعبئة الاحتياط لمئات الآلاف من الجنود، لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية التي تشمل هجوماً متكاملاً ومنسقاً من الجو والبحر والبر".يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه الاحتلال عدوانه لليوم الثامن على التوالي، مخلفاً أكثر من 2300 شهيد، وآلاف الإصابات غالبيتهم من الأطفال، فيما بلغ عدد النازحين قرابة 400 ألف نازح في 159 مركز إيواء منها 60 مركز بغزة والشمال.كما يواصل الاحتلال ارتكاب مئات المجازر بحق العائلات الآمنة في بيوتها، ويمنع من إدخال السماعدات الطبية والإنسانية العاجلة للقطاع.