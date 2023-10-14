عاجل

  • هنية: سنواصل كفاحنا حتى تكون لنا دولة ويتحرر أسرانا ومقدساتنا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم

  • هنية: أقول لجماهيرنا في مسيرات الاحتجاج الداعمة لنا في كل المدن لا تتوقفوا

  • هنية: أوجه كلمة شكر لهذه الجماهير التي وقفت بالعواصم العربية والعالمية وأكدت دعمها لغزة وأدعوها للاستمرار

  • هنية: حركة حماس لا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام الرواية الإعلامية الإسرائيلية المضللة

  • هنية: لطالما أكدت حماس أنها لا تستهدف المدنيين الكبار ولا الصغار

  • هنية: أقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا وإن قراركم هو قرارنا

  • هنية: لا هجرة من الضفة ولا من غزة وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر وأحيي الأشقاء بمصر

  • هنية: نحن هنا باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون

  • هنية: أقول للعدو إن الضربة الاستراتيجحية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال

  • هنية: أهل غزة متجذرون في أرضهم متمسكون بوطنهم ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا

  • هنية: ضربة 7 أكتوبر وضعت حدًا لخطط الاحتلال بالضفة والقدس والأسرى و48

  • هنية: سنستأنف استرتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة

  • هنية:العدو يعتقد أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها بغزة ستمحو عار الهزيمة الذي لحق به مع ضربة القسام الاستراتيجية

مباشر | تغطية مستمرة للعدوان على غزة

شؤون فلسطينية

القسام تنشر مشاهد لاستهدافها تحشدات الاحتلال شرق خانيونس

القسام تنشر مشاهد لاستهدافها تحشدات الاحتلال شرق خانيونس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد تظهر استهدافها تحشدات لجيش الاحتلال شرق خانيونس، جنوب القطاع، ظهر اليوم السبت، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والمتواصلة لليوم الثامن على التوالي.

يأتي ذلك، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على القطاع، مخلفاً أكثر من 2300 شهيد، وآلاف الإصابات غالبيتهم من الأطفال، فيما بلغ عدد النازحين قرابة 400 ألف نازح في 159 مركز إيواء منها 60 مركز بغزة والشمال.

كما يواصل الاحتلال ارتكاب مئات المجازر بحق العائلات الآمنة في بيوتها، ويمنع من إدخال السماعدات الطبية والإنسانية العاجلة للقطاع.

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية، وضمن معركة"طوفان الأقصى"، استهداف تحشدات الاحتلال في غلاف غزة، والاشتباك مع الجنود داخل مستوطنات الغلاف، كذلك قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت ومطار بن غريون بمئات الصواريخ، رداً على عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.


 


أخبار ذات صلة

القسام تنشر مشاهد لاستهدافها تحشدات الاحتلال شرق خانيونس

القسام تنشر مشاهد لاستهدافها تحشدات الاحتلال شرق خانيونس

حماس: تكثيف الاحتلال لمجازره لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة المقاومة

حماس: تكثيف الاحتلال لمجازره لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة المقاومة

نحو 60 شهيداً في مجازر إسرائيلية جديدة بمخيمي جباليا والشاطئ ودير البلح

نحو 60 شهيداً في مجازر إسرائيلية جديدة بمخيمي جباليا والشاطئ ودير البلح

القسام تُعلن مقتل عدد آخر من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع

القسام تُعلن مقتل عدد آخر من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع

في يومه الثامن.. الإعلام الحكومي يستعرض حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

في يومه الثامن.. الإعلام الحكومي يستعرض حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

بلدية غزة تصدر تنويهاً مهماً حول تسرب المياه العادمة للبحر

بلدية غزة تصدر تنويهاً مهماً حول تسرب المياه العادمة للبحر

حماس توجه نداءً عاجلاً لإنقاذ مستشفيات قطاع غزة

حماس توجه نداءً عاجلاً لإنقاذ مستشفيات قطاع غزة

هنية يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان على القطاع

هنية يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان على القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس توجه نداءً عاجلاً لإنقاذ مستشفيات قطاع غزة

حماس توجه نداءً عاجلاً لإنقاذ مستشفيات قطاع غزة

غزة: الاقتصاد تُعلن عن المخابز العاملة في المحافظة

غزة: الاقتصاد تُعلن عن المخابز العاملة في المحافظة

&quot;الخارجية&quot; تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

"الخارجية" تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

بلدية غزة: شرعنا بتوزيع نحو 50 برميلاً للمياه بمناطق مختلفة في المدينة

بلدية غزة: شرعنا بتوزيع نحو 50 برميلاً للمياه بمناطق مختلفة في المدينة

الاتحاد الأوروبي: دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة &quot;مستحيلة تماماً&quot;

الاتحاد الأوروبي: دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة "مستحيلة تماماً"

أونروا: لا مكان في مدارسنا لاستقبال المزيد من النازحين من شمال القطاع للجنوب

أونروا: لا مكان في مدارسنا لاستقبال المزيد من النازحين من شمال القطاع للجنوب

مدير مستشفى العودة: نرفض الطلب الإسرائيلي بالإخلاء ومُصرون على البقاء

مدير مستشفى العودة: نرفض الطلب الإسرائيلي بالإخلاء ومُصرون على البقاء

أريحا: استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال

أريحا: استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الرئيس التونسي: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله ونحذر من شرق أوسط جديد بالمنطقة

الرئيس التونسي: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله ونحذر من شرق أوسط جديد بالمنطقة

الأردن: تهجير الفلسطينيين من وطنهم سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد وتوسع الصراع

الأردن: تهجير الفلسطينيين من وطنهم سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد وتوسع الصراع

السيسي: نُواصل الجهود للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة في القطاع

السيسي: نُواصل الجهود للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة في القطاع

فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح

فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح