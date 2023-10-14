القسام تنشر مشاهد لاستهدافها تحشدات الاحتلال شرق خانيونس











رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد تظهر استهدافها تحشدات لجيش الاحتلال شرق خانيونس، جنوب القطاع، ظهر اليوم السبت، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والمتواصلة لليوم الثامن على التوالي.يأتي ذلك، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على القطاع، مخلفاً أكثر من 2300 شهيد، وآلاف الإصابات غالبيتهم من الأطفال، فيما بلغ عدد النازحين قرابة 400 ألف نازح في 159 مركز إيواء منها 60 مركز بغزة والشمال.كما يواصل الاحتلال ارتكاب مئات المجازر بحق العائلات الآمنة في بيوتها، ويمنع من إدخال السماعدات الطبية والإنسانية العاجلة للقطاع.فيما تواصل المقاومة الفلسطينية، وضمن معركة"طوفان الأقصى"، استهداف تحشدات الاحتلال في غلاف غزة، والاشتباك مع الجنود داخل مستوطنات الغلاف، كذلك قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت ومطار بن غريون بمئات الصواريخ، رداً على عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.