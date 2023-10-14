حماس: تكثيف الاحتلال لمجازره لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن "تكثيف الاحتلال لمجازره لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة المقاومة حتى وقف العدوان ودحره".وأكدت الحركة، في تصريح حصفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "المجازر الممنهجة تستمر في مختلف أنحاء القطاع، آخرها المجزرة البشعة في حي الفاخورة عصر اليوم؛ غرب مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، والتي ارتبكبها جيش الاحتلال، وراح ضحيتها نحو 27 شهيداً وأكثر من 80 مصاباً من المدنيين".وأكدت على أن "هذه الجرائم لن تفلح في كسر صمود شعبنا على أرضه، ولن تفلح في تمرير مخطط العدو بتهجير شعبنا"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة، القيام بواجباتها وتحمّل مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي.