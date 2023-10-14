حزب الله يتبنى قصف خمسة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا





وأضاف المتحدث باسم الجيش، أنه "وفي وقت وقوع الهجمات، تم رصد خلية يشتبه في أنها كانت تنوي إطلاق صاروخ مضاد للدروع، وقد تم استهدافها"، وفق قوله.





رام الله - دنيا الوطنقال (حزب الله اللبناني)، ظهر اليوم السبت، إنه هاجم خمسة مواقع إسرائيلي في مزارة شبعا، جنوب لبنان، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.وأضاف حزب الله في بيان مقتضب، أن "القصف حقق إصابات دقيقة ومباشرة في المواقع المستهدفة، وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا".من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "تم رصد إطلاق 30 قذيفة هاون تم إطلاقها من لبنان، وقد دخل بعضها إلى جهة الحدود، ورد الجيش بمهاجمة مصادر إطلاق النار ويواصل الهجوم في الأراضي اللبنانية حتى الآن".