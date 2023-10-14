مصر تضع شرطاً لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع عن طريق معبر رفح









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بأن السلطات المصرية رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.ونقلت قناة (القاهرة الإخباري) عن مصادر مصرية أمنية مطلعة، أن مصر رفضت مرور الرعايا الأمريكيين عبر معبر رفح من غزة إلى مصر، إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة.وأكدت المصادر أن "الموقف المصري واحد وهو اشتراط وصول المساعدات إلى قطاع غزة".جاء ذلك عقب إخطار السفارة الأمريكية والسويدية، مواطنيهما في قطاع غزة بالتوجه إلى معبر رفح البري اليوم الساعة 12 ظهراً لإجلائهم عن القطاع.يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفاً أكثر من 2300 شهيد، وآلاف الإصابات غالبيتهم من الأطفال، ويتركب الاحتلال عشرات المجازر بحق العائلات الآمنة في بيوتها، ويمنع من إدخال السماعدات الطبية والإنسانية العاجلة للقطاع.