القسام تُعلن مقتل عدد آخر من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة (حماس)، اليوم السبت، أن تسعة من الأسرى بينهم أربعة أجانب قتلوا خلال 24 ساعة الماضية، بسبب قصف طيران الاحتلال على أماكن يتواجدون فيها في قطاع غزة.وكانت القسام، أعلنت، قبل أيام، عن مقتل 13 أسيراً من أسرى معركة "طوفان الأقصى"، بينهم أجانب، جراء القصف المكثف الذي نفذه طيران الاحتلال على شمال القطاع وغزة.وذكرت أن ستة منهم قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، وسبعة في محافظة غزة، وثلاثة أماكن في مختلفة طالها قصف الاحتلال.وفي وقت سابق، أعلنت القسام عن مقتل أربعة من أسرى الاحتلال واستشهاد آسريهم، بعد قصفهم من قبل الاحتلال.