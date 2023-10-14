بلدية غزة تصدر تنويهاً مهماً حول تسرب المياه العادمة للبحر





وأضافت البلدية، أن ذلك "تسبب في تسرب نحو 30 ألف كوب يومياً من المياه غير المعالجة إلى البحر مما ينذر بكارثة صحية وبيئية كبيرة".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً حول تسرب المياه العادمة للبحر، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، لليوم الثامن على التوالي.وقالت البلدية، في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "نقص الوقود والكهرباء عن محطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة جنوب المدينة، وكذلك تضرر بعض المحطات بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي لهذه المحطات أدى لتوقف شبه كامل لعملها".