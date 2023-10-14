هنية يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان على القطاع





وبحسب موقع (حماس) الإلكتروني، فقد أشار هنية في رسالته "إلى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من قبل جيش الاحتلال، والتي ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جينيف الرابعة، وكذلك تصريحات وزير حرب الاحتلال والتي أكد فيها على إطباق جيشه للحصار على المدنيين العزّل في غزة عبر منع إدخال الحاجات الأساسية للسكان بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذائية والوقود".



وطالب هنية "الأمين العام بحمل سلطات الاحتلال، باعتبارها القوة العسكرية المحتلة القائمة، على الوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني".



وأكد هنية في ختام رسالته على "استمرار شعبنا في حقه في النضال حتى التحرير والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".





رام الله - دنيا الوطنبعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الجمعة، برسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بشأن العدوان على قطاع غزة.