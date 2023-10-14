الاحتلال يبيد عائلات فلسطينية نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، إبادته لعائلات فلسطينية بالكامل منذ ثمانية أيام، ففي عصر الجمعة، كان عشرات العائلات في طريقهم للنزوح هرباً من الموت من شمال قطاع غزة، لكن طائرات الاحتلال اعترض طريقهم فشنت عليهم قصفاً عنيفاً، أدى لاستشهاد 70 شخصاً على الأقل في لحظة واحدة.



فقد نصح الاحتلال الإٍسرائيلي المواطنين بالنزوح لجنوب القطاع لضمان نجاتهم من الغارات، لكن ما حدث، هي غارات شنتها طائرته على النازحين ومركباتهم على شارع صلاح الدين، ما أدى لاستشهاد 70 شخصاً على الأقل وأصيب 150 آخرون.



وقالت حركة (حماس) إن "مجزرة الاحتلال ضد عائلات نزحت تحت القصف جريمة نكراء لن تزيد شعبنا إلا تمسكا بأرضه"، مضيفة أن هذه الجريمة تكشف كذب إسرائيل وخداعها.



فيما أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، السبت، بنزوح ما يقرب من مليون شخص في أسبوع واحد في قطاع غزة، داعية إلى إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت.





رام الله - دنيا الوطن