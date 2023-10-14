الرئيس التونسي: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله ونحذر من شرق أوسط جديد بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي قيس سعيّد "إن هناك ترتيباً لوضع جديد في المنطقة كلها، ولكن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله، والأمة العربية لن تقبل بغير النصر بديلا".وأكد سعّيد خلال استقباله، بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على ضرورة أن يقف كل أحرار العالم ضد هذا الترتيب لشرق أوسط جديد، مشيرا إلى أن الموقف الذي عبّر عنه الشعب التونسي دليل على أن ثقافتنا ومبادئنا وثوابتنا تقوم كلها على الاصرار على رفض كل أصناف الظلم والاستعمار.وتطرّق إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني اليوم، وعلى مدار السنوات الماضية، في محاولات تهجيره، وفي حرمانه، لا فقط من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، بل من أبسط مقومات الحياة، كالماء والدواء.وأكد أن "الحركة الصهيونية التي عملت بكل الوسائل على تقديم نفسها ضحية مارست أبشع الجرائم"، متسائلاً: لماذا لا ينظر العالم إلى الرضع والأطفال وهم موتى أو مصابين تحت الأنقاض؟ كما أن الحركة الصهيونية عملت طوال عقود على أن يستبطن الشعب العربي الهزيمة، بل أن تتحول الهزيمة إلى ثقافة ليستكين ويستسلم.