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شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

"الخارجية" تطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي فورا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد اوسع ادانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.

وأكدت على ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الاساسية الى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، واجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

كما أدانت حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، وحقوقه عامة، وعلى أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشددت على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم.

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