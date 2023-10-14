بلدية غزة: شرعنا بتوزيع نحو 50 برميلاً للمياه بمناطق مختلفة في المدينة

شرعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، بتوزيع نحو 50 برميلاً للمياه في مناطق مختلفة في المدينة ضمن جهود توفير المياه للمواطنين في ظل انقطاع المياه في شبكة المياه.





وأفادت اللجنة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يتم توزيع البراميل بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق معايير أهمها الكثافة السكانية وعدم توفر المياه في المنطقة، موضحة أنه سيتم توزيع البرامل على كافة مناطق المدينة المأهولة بالسكان.





وتعاني مدينة غزة منذ بدء العدوان من نقص حاد وكبير في المياه بسبب عدم وصول المياه من خط "ماكروت" من أراضي عام 48، وتوقف محطة التحلية في شمال المدينة، وتوقف آبار المياه عن العمل بسبب نقصدالوقود والكهرباء وتعرض بعضها للتدمير بسبب قصف الاحتلال لها.

رام الله - دنيا الوطن