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شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة "مستحيلة تماماً"

الاتحاد الأوروبي: دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة "مستحيلة تماماً"
نزوح مواطنين من غزة لمناطق الجنوب
رام الله - دنيا الوطن
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، اليوم السبت، أن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماما تنفيذه.".

وقال خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم السبت، عقب اختتام زيارته لجمهورية الصين، "أقول بصفتي ممثلا للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي ... إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تماما تنفيذها.

وأضاف "تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يقود إلى أزمة إنسانية".

واعتبر بوريل أن الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لـ"دوامة العنف"، هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا.

وقال بعد سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى مع مسؤولين صينيين، إن الاتحاد الأوروبي والصين متفقان على أن الحل الوحيد البعيد المدى لهذه الأزمات المتعاقبة ... هو العمل على حل الدولتين".

وأضاف "اتفقنا على وجوب أن تبذل الأسرة الدولية كل ما أمكن لمنع مزيد من التدهور الذي قد ينتشر في المنطقة"

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