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شؤون فلسطينية

أونروا: لا مكان في مدارسنا لاستقبال المزيد من النازحين من شمال القطاع للجنوب

أونروا: لا مكان في مدارسنا لاستقبال المزيد من النازحين من شمال القطاع للجنوب
جانب من عملية نزوح أهالي غزة لجنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، أن "لا مكان" لاستقبال المزيد من النازحين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه في مدارس تابعة للوكالة.

يأتي هذا التصريح بعد عملية نزوح "غير مسبوقة" حدثت أمس الجمعة، فيما واصل جيش الاحتلال مطالبته للمواطنين الذين بقوا في غزة، باستئناف التوجه إلى جنوب وادي غزة.

وقال الناطق باسم (أونروا) عدنان أبو حسنة، في تصريحات لقناة (المملكة): "نتحدث عن أعداد كبيرة وغير مسبوقة وصلت ليلة أمس " إلى مدارس تابعة للوكالة في جنوب قطاع غزة، بعد أمر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء.

وأوضح: "لا مكان في مدارس لاستقبال المزيد من النازحين، الكثير منهم يفترشون ساحات المدارس أو حول المدارس، والكثير منهم في الشوارع".

واعتبر أبو حسنة ترحيل 1.1 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه "كارثة"، وتابع "جنوب القطاع أفقر من الشمال".

أبو حسنة قال إن القطاع الصحي في غزة المتهالك "لم يتبق له الكثير ويعلن انهياره التام"، مشيرا إلى أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفيات في غزة "خطير للغاية".

وقال إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة "متهالكة وأضعف في بناءها التحتية الصحية بأربع مرات" مقارنة مع تلك الموجود في شمال القطاع.

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