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شؤون فلسطينية

مدير مستشفى العودة: نرفض الطلب الإسرائيلي بالإخلاء ومُصرون على البقاء

مدير مستشفى العودة: نرفض الطلب الإسرائيلي بالإخلاء ومُصرون على البقاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مستشفى العودة في شمال غزة، اليوم السبت، إن إدارة المستشفى ترفض طلب الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن لدى المستشفى مرضى يستحيل نقلهم، و"طاقمنا مكون من 35 طبيباً ومسانداً، يصرون على البقاء وتقديم الخدمة للمرضى".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، جريمة الاحتلال الجديدة بتهديده بعض المرافق الصحية في مدينة غزة والشمال ومطالبتها بالإخلاء باتجاه جنوب القطاع.

وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه التهديدات انتهاك واضح لقواعد القانون الإنساني، وضرب بعرض الحائط للحماية المنصوص عليها لهذه المرافق كأعيان مدنية، وهي تهديدات مرفوضة كونها تعني حكما بالإعدام على ألاف الجرحى والمرضى المتواجدين بهذه المرافق.




وحمل الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي ومنظماته المعنية وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة المسئولية عن أي محاولة للمس بهذه المرافق الصحية، خاصة أن إحداثياتها مزود بها الاحتلال والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، ولن تكون هناك أي استجابة لتهديدات الإخلاء، وستبقى الطواقم الطبية في أماكنها تمارس دورها الإنساني وواجبها المهني تجاه المرضى والجرحى .

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