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شؤون فلسطينية

حماس: مطالبة المستشفيات بالإخلاء جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال

حماس: مطالبة المستشفيات بالإخلاء جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال الفاشي يصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن آخر هذه الجرائم، طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة، ما يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه شعبنا في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وأشادت حماس بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

 وفي هذا السياق دعت الحركة "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني".

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