نحو 2000 شهيد وآلاف الجرحى بعد سبعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنطالب الناطق باسم وزارة الصحة، د. أشرف القدرة، بوقف فوري لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا والتي راح ضحيتها حتى اللحظة نحو 2000 شهيد من بينهم 614 طفلا و370 سيدة، إلى جانب إصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 سيدة.وأضاف في بيان له، بأن الاحتلال الإسرائيلي خدع المواطنين وأجبرهم على النزوح القسري ثم ضاعف إجرامه باستهدافهم راح ضحيته نحو 200 مواطن بين شهيد وجريح، وقد شاهد العالم أن كافة ضحايا هذا الاستهداف هم عوائل بكاملها وصولا للجنين في بطن أمه، وتم استهداف ثلاث سيارات اسعاف واصابة 10 من طواقمها عند اخلاء الجرحى.وأكد القدرة بأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق عوائلنا الفلسطينية أدت الى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها.وتابع: الإسرائيلي يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في اخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 كادر طبي واصابة 27 اخرين.وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، على أن الاستهداف الإسرائيلي المركز على سيارات الإسعاف، أدى الى تدمير 23 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة والتسبب في اضعاف القدرة الاسعافية في الميدان.وأردف: بأن إمعان الاحتلال في استهداف المستشفيات والمرافق الصحية يشكل تهديد لحياة المرضى والجرحى والتي اسفرت عن الحاق الضرر ب 15 مرفقا صحيا وخروج العديد منها عن الخدمة.