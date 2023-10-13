"دنيا الوطن" تُصدر تنويهاً بشأن انقطاع خدمة الإنترنت في القطاع

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ويدعو الموقع رواده في الدول العربية، لمتابعته لمعرفة كل ما هو جديد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.تابعنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل:فيس بوك:https://www.facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطنتنوه "دنيا الوطن" لقرائه ومتابعيه بأنه نظراً لقرار وزير الاتصالات الإسرائيلي، بقطع خدمة الإنترنت عن قطاع غزة، فإنه سيتم الاكتفاء بالنشر والمتابعة عبر الموقع الإلكتروني ومنصاتنا (تيلجرام) و(فيسبوك) فقط.