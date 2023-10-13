"دنيا الوطن" تُصدر تنويهاً بشأن انقطاع خدمة الإنترنت في القطاع
تنوه "دنيا الوطن" لقرائه ومتابعيه بأنه نظراً لقرار وزير الاتصالات الإسرائيلي، بقطع خدمة الإنترنت عن قطاع غزة، فإنه سيتم الاكتفاء بالنشر والمتابعة عبر الموقع الإلكتروني ومنصاتنا (تيلجرام) و(فيسبوك) فقط.
ويدعو الموقع رواده في الدول العربية، لمتابعته لمعرفة كل ما هو جديد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
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