الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الأحياء والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الدفاع المدني، بغزة، الرائد محمود بصل، اليوم الجمعة، إن عدداً كبيراً من الأحياء والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض.وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة)، بأننا "نعاني نقصاً كبيراً في الإمكانات الطبية والإغاثية، وهناك احتمال لتوقف خدماتنا في حال نفاد الوقود من القطاع".وتابع بأن "90% من عمليات القصف الإسرائيلي يستهدف منازل مأهولة بالمدنيين، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء".وشدد على أنه "لا قدرة لدينا على إخراج الأحياء والشهداء من تحت الأنقاض، ونطالب بتدخل عربي لدعم طواقمنا".