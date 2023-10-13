مباشر | تغطية صحفية: آخر التطورات في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: نواجه رواية إسرائيل وعدوانها من إبادة وتهجير بحق شعبنا في القطاع

الخارجية: نواجه رواية إسرائيل وعدوانها من إبادة وتهجير بحق شعبنا في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سفارات وبعثات دولة فلسطين تخوض معركة حقيقية ضد روايات الإحتلال المضللة التي تحاول تجريم الشعب الفلسطيني ووصمه بالإرهاب، بهدف استكمال تصفية القضية الفلسطينية وحق شعبنا في تقرير المصير، وتبذل قصارى جهدها لفضح جرائم الاحتلال ضد شعبنا ونشر الرواية الفلسطينية وتثبيتها. 

ووفق بيان لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تقوم السفارات والبعثات بمواجهة حملات تحريض واسعة النطاق وعديد التهديدات والتخويف لثنيها عن مواصلة أداء دورها المطلوب لحماية شعبنا عامة ولإهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، ولفضح أبعاد هذا المخطط الإستعماري العنصري الذي يجري تنفيذه على الأرض لتكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه. 

وقالت الوزارة أنها وبعثات وسفارات دولة فلسطين تقوم بنشر آلاف الصور والفيديوهات التي توثق جميع أشكال الجرائم وعمليات التهجير بما فيها القتل المروع بإحدث الأسلحة المحرمة دولياً للأطفال والنساء وإبادة المنازل والأبراج السكنية، وكذلك ما ينتج عن جريمة حرمان أهلنا في قطاع غزة من الاحتياجات الإنسانية الأساسية. 

وشددت الوزراة على هذا الجهد الدبلوماسي المتواصل يتم تنسيقه مع الأشقاء والاصدقاء للمطالبة بموقف دولي متوازن، وضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها المدمر وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الاساسية فوراً. 

وتحذر الوزارة مجدداً من المخاطر الكارثية المترتبة على استمرار العدوان الاسرائيلي بما في ذلك الكارثة الانسانية، ومخاطر التهجير الجماعي الذي تدعو له قوات الاحتلال عبر منشوراتها التي تلقيها على قطاع غزة، وتداعيات ذلك كله على أمن واستقرار المنطقة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: تهجير أبناء شعبنا من القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية

الرئيس عباس: تهجير أبناء شعبنا من القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية

الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الأحياء والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض

الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الأحياء والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض

أبو عبيدة: العدو أضعف وأجبن من أن يُهجر شعبنا من دياره مرتين

أبو عبيدة: العدو أضعف وأجبن من أن يُهجر شعبنا من دياره مرتين

الخارجية: نواجه رواية إسرائيل وعدوانها من إبادة وتهجير بحق شعبنا في القطاع

الخارجية: نواجه رواية إسرائيل وعدوانها من إبادة وتهجير بحق شعبنا في القطاع

أبو الغيط مخاطباً &quot;غوتيريش&quot;: التهجير القسري للسكان جريمة بموجب القانون الدولي

أبو الغيط مخاطباً "غوتيريش": التهجير القسري للسكان جريمة بموجب القانون الدولي

جيش الاحتلال يدعو سكان غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب &quot;وادي غزة&quot;

جيش الاحتلال يدعو سكان غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب "وادي غزة"

الداخلية لـ &quot;المواطنين&quot;: أثبتوا في منازلكم وأماكنكم فإن الاحتلال يُريد أن يُهجرنا مرة أخرى

الداخلية لـ "المواطنين": أثبتوا في منازلكم وأماكنكم فإن الاحتلال يُريد أن يُهجرنا مرة أخرى

عدد من الشهداء والإصابات جرّاء استهداف الاحتلال لـ ثلاث شقق سكنية بالقطاع

عدد من الشهداء والإصابات جرّاء استهداف الاحتلال لـ ثلاث شقق سكنية بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

1537 شهيداً و6612 إصابة جرّاء العدوان المستمر على القطاع

1537 شهيداً و6612 إصابة جرّاء العدوان المستمر على القطاع

عائلة ميمة تنبش الركام بأيديها لتنقذ ابنتهم وأطفالها العالقين أسفله

عائلة ميمة تنبش الركام بأيديها لتنقذ ابنتهم وأطفالها العالقين أسفله

استشهاد مواطنة وإصابة نجلها برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

استشهاد مواطنة وإصابة نجلها برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق نار بالقدس

إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق نار بالقدس

اشتية: أي اجتياح بري لغزة سيكون له نتائج كارثية

اشتية: أي اجتياح بري لغزة سيكون له نتائج كارثية

شاهد الصور: جرائم الاحتلال ضد الأطفال في غزة مستمرة

شاهد الصور: جرائم الاحتلال ضد الأطفال في غزة مستمرة

مسؤول مصري يكشف وضع معبر رفح البري

مسؤول مصري يكشف وضع معبر رفح البري

تفاصيل لقاء الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

تفاصيل لقاء الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

السيسي: نُواصل الجهود للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة في القطاع

السيسي: نُواصل الجهود للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة في القطاع

فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح

فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح

جيش الاحتلال: لا شبهات حول حدث أمني في الشمال

جيش الاحتلال: لا شبهات حول حدث أمني في الشمال

في خطاب العرش.. العاهل الأردني يتحدث عن التصعيد الحالي في المنطقة

في خطاب العرش.. العاهل الأردني يتحدث عن التصعيد الحالي في المنطقة