الخارجية: نواجه رواية إسرائيل وعدوانها من إبادة وتهجير بحق شعبنا في القطاع





وقالت الوزارة أنها وبعثات وسفارات دولة فلسطين تقوم بنشر آلاف الصور والفيديوهات التي توثق جميع أشكال الجرائم وعمليات التهجير بما فيها القتل المروع بإحدث الأسلحة المحرمة دولياً للأطفال والنساء وإبادة المنازل والأبراج السكنية، وكذلك ما ينتج عن جريمة حرمان أهلنا في قطاع غزة من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.



وشددت الوزراة على هذا الجهد الدبلوماسي المتواصل يتم تنسيقه مع الأشقاء والاصدقاء للمطالبة بموقف دولي متوازن، وضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها المدمر وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الاساسية فوراً.



وتحذر الوزارة مجدداً من المخاطر الكارثية المترتبة على استمرار العدوان الاسرائيلي بما في ذلك الكارثة الانسانية، ومخاطر التهجير الجماعي الذي تدعو له قوات الاحتلال عبر منشوراتها التي تلقيها على قطاع غزة، وتداعيات ذلك كله على أمن واستقرار المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سفارات وبعثات دولة فلسطين تخوض معركة حقيقية ضد روايات الإحتلال المضللة التي تحاول تجريم الشعب الفلسطيني ووصمه بالإرهاب، بهدف استكمال تصفية القضية الفلسطينية وحق شعبنا في تقرير المصير، وتبذل قصارى جهدها لفضح جرائم الاحتلال ضد شعبنا ونشر الرواية الفلسطينية وتثبيتها.ووفق بيان لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تقوم السفارات والبعثات بمواجهة حملات تحريض واسعة النطاق وعديد التهديدات والتخويف لثنيها عن مواصلة أداء دورها المطلوب لحماية شعبنا عامة ولإهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، ولفضح أبعاد هذا المخطط الإستعماري العنصري الذي يجري تنفيذه على الأرض لتكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.