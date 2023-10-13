جيش الاحتلال يدعو سكان غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب "وادي غزة"

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي عبر صفحته على منصة (إكس): "لقد فتحت حماس الحرب ضد إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية".وزعم بأن هذا الإخلاء يتم من أجل "أمنكم الشخصي"، ولن يسمح بالعودة الى مدينة غزة إلّا بعد صدور بيان يسمح ذلك، وفق تعبيره.وقال إن الجيش "سيواصل في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة وينوي الامتناع عن التعرض الى المدنيين"، وفق زعمه.وقامت طائرات الاحتلال اليوم، بتوزيع مناشير على سكان غزة، تدعو المواطنين في المدينة لإخلاء منازلهم والتوجه لجنوب "وادي غزة".