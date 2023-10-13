الداخلية لـ "المواطنين": أثبتوا في منازلكم وأماكنكم فإن الاحتلال يُريد أن يُهجرنا مرة أخرى

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "لقد فتحت حماس الحرب ضد إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية".





وزعم بأن هذا الإخلاء يتم من أجل "أمنكم الشخصي"، ولن يسمح بالعودة الى مدينة غزة إلّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك.





وقال بأن الجيش "سيواصل في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة وينوي الامتناع عن التعرض الى المدنيين"، وفق زعمه.