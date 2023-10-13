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شؤون فلسطينية

الداخلية لـ "المواطنين": أثبتوا في منازلكم وأماكنكم فإن الاحتلال يُريد أن يُهجرنا مرة أخرى

الداخلية لـ "المواطنين": أثبتوا في منازلكم وأماكنكم فإن الاحتلال يُريد أن يُهجرنا مرة أخرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم الجمعة، إن "كل شيء مستهدف أمام الصواريخ التي تنهمر من الجو والبحر ومدفعية الاحتلال بشكل متواصل على مدار سبعة أيام على رؤوس المواطنين في القطاع".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بمدينة غزة، "نقول للمواطنين في شمال غزة ومدينة غزة أثبتوا في منازلكم وأماكنكم فإن الاحتلال بارتكاب المجازر بحق المدنيين يريد أن يهجرنا مرة أخرى عن أرضنا ولن تتكرر هجرة عام 1948 مرة أخرى بل سنعود لأرضنا مجدداً".

ودعا البزم أبناء الشعب الفلسطيني وكل العرب والمسلمين في كل مكان إلى التحرك لنصرة أهلنا في غزة، نناشد العالم كله التحرك فوراً لإنقاذ شعبنا المحاصر في القطاع.
 
جاء ذلك بعدما أصدر جيش الاحتلال بياناً، دعا فيه كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا والتواجد جنوب وادي غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "لقد فتحت حماس الحرب ضد إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية".

وزعم بأن هذا الإخلاء يتم من أجل "أمنكم الشخصي"، ولن يسمح بالعودة الى مدينة غزة إلّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. 

وقال بأن الجيش "سيواصل في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة وينوي الامتناع عن التعرض الى المدنيين"، وفق زعمه.

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