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شؤون فلسطينية

عدد من الشهداء والإصابات جرّاء استهداف الاحتلال لـ ثلاث شقق سكنية بالقطاع

عدد من الشهداء والإصابات جرّاء استهداف الاحتلال لـ ثلاث شقق سكنية بالقطاع
العدوان على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الخميس، بوجود عدد من الشهداء والإصابات جرّاء استهداف الاحتلال لعدد من الشقق السكنية في قطاع غزة.

ووفق الداخلية، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً يعود لعائلة عائلة (حلاوة) في منطقة الهوجا بجباليا ووجود عدد كبير من الشهداء والإصابات.

كما واستهدف الطائرات الحربية  منزل من أربعة طوابق لعائلة (أبوحية) في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة  ووجود عدد من الشهداء والإصابات.

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة استهدفت الطائرات منزلاً لعائلة (عليان) مع تسجيل عدد من الشهداء والإصابات.

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