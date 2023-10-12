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شؤون فلسطينية

الخارجية الأردنية تحذر من أيّ محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

الخارجية الأردنية تحذر من أيّ محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذّر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، من أيّ محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

وقال الصفدي خلال اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من نظرائه إن "أهل غزة أطفالا وشيوخا ونساء يستحقون من المجتمع الدولي كله تحركا فوريا لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم"

وتابع "السماح الفوري بإيصال المساعدات الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته". وفق موقع قناة (المملكة)

وحذر الوزير الأردني من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار"، وفق البيان ذاته.

ولفت إلى أن "كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعيا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، في اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، أمس، الأربعاء.

وشملت اتصالات الصفدي الهاتفية نظراءه التركي هاكان فيدان، والكندية ميلاني جولي، والنرويجية أنيكن هويتفلدت، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

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