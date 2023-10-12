الخارجية الأردنية تحذر من أيّ محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر



وقال الصفدي خلال اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من نظرائه إن "أهل غزة أطفالا وشيوخا ونساء يستحقون من المجتمع الدولي كله تحركا فوريا لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم"



وتابع "السماح الفوري بإيصال المساعدات الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته". وفق موقع قناة (المملكة)



وحذر الوزير الأردني من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار"، وفق البيان ذاته.



ولفت إلى أن "كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعيا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، في اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، أمس، الأربعاء.



وشملت اتصالات الصفدي الهاتفية نظراءه التركي هاكان فيدان، والكندية ميلاني جولي، والنرويجية أنيكن هويتفلدت، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.





رام الله - دنيا الوطنحذّر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، من أيّ محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.