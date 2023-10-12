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شؤون فلسطينية

استشهاد مواطنة وإصابة نجلها برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

استشهاد مواطنة وإصابة نجلها برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استشهدت مواطنة وأصيب نجلها، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت المركبة التي كانا يستقلانها، خلال مرورهما بالقرب من يبرود، شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاماً) برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن المواطنة عجاج، وهي من بلدة دير جرير، أصيبت بعيار ناري في الظهر نقلت إثره إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة، ليعلن عن استشهادها لاحقا، فيما أصيب نجلها بالرصاص في القدم والكتف.

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